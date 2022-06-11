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رئيس البرلمان النمساوي: لا يمكن ضم أوكرانيا دون دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

فيينا - أ ش أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 5:10 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 5:10 م

أكد رئيس المجلس الوطني في النمسا "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا، اليوم، أنه لا يمكن ضم أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بدون دول غرب البلقان.

وقال سوبوتكا -في تصريح صحفي اليوم السبت- إن فيينا لن توافق أبدًا على أوكرانيا بدون غرب البلقان، مشيرا إلى ضرورة إبقاء دول غرب البلقان في سباق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن وضع أوكرانيا المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يأتي على حساب دول غرب البلقان، والتي ترغب أيضًا في الانضمام.

وقال سوبوتكا أنه من الضروري أن "نمنح جميع دول البلقان طريقة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي ونفس الوقت نفعل نفس الشىء في حالة أوكرانيا".

وأشار سوبوتكا إلى أن الاختلافات في التنمية بين الدول الست في غرب البلقان ليست كبيرة، مشيرا إلى أهمية الحصول على الدعم من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه مر 14 عاما على الاستقلال عن صربيا.

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