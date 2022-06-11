أسرة المقاتل البريطاني المحكوم عليه بالإعدام في أوكرانيا تطلب المساعدة للافراج عنه

قالت أسرة رجل بريطاني حكم عليه بالإعدام في أوكرانيا لقتال القوات الروسية، فيما وصفته الحكومة البريطانية بأنه حكم "صوري"، إنها أصبحت "مدمرة" بعد صدور الحكم وإنها تطلب المساعدة لضمان الإفراج عنه .



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية نيابة عن أسرة شون بينر : "أولا، عائلتنا بأكملها مدمرة وحزينة نتيجة للمحاكمة الصورية غير القانونية التي أجرتها ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وأضاف البيان: "بصفته مقيما في أوكرانيا لأكثر من أربع سنوات ومتعاقدا مع الخدمة البحرية في اللواء 36 ، وهو فخور جدا به، يجب منح شون جميع حقوق أسير الحرب وفقا لاتفاقية جنيف بما في ذلك التمثيل القانوني المستقل الكامل."



وقال البيان إن الأسرة تأمل في أن "تتعاون جميع الأطراف بشكل عاجل لضمان الإفراج الآمن عن شون أو تبادله".