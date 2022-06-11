مسؤول بالزراعة: رفع كفاءة 218 مركز تجميع ألبان

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّ اهتمام القيادة السياسية بالثروة الداجنة والحيوانية غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، الجمعة: "تعمل الدولة المصرية على التنمية المستدامة، فالمشروعات القومية التي تتبناها كثيرة مثل المشروع القومي للبتلو وما يترتب عليه من تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار".

وتابع: "هناك المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، إذ ان هناك اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي بهذه المراكز لكونها المنافذ التسويقية لصغار المربين، ولأول مرة يتم إصدار قرار وزاري لكي تعمل هذه المراكز ضمن المشروعات القومية وتعمل طبقا للمواصفات القياسية العالمية".

وأكمل: "تم رفع كفاءة 218 مركز تجميع ألبان حتى الآن بقروض ميسرة من البنك الزراعي المصري"، لافتًا إلى أنّ صغار المربين يمتلكون من 60% إلى 80% من جملة الثروة الحيوانية.