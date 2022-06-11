استطلاع: 43 % من الألمان يمتلكون احتياطيات مالية ضئيلة لمواجهة أي نفقات مفاجئة

كشف استطلاع حديث للرأي أن أربعة من بين كل عشرة ألمان (43%) لديهم احتياطيات مالية ضئيلة، لا تزيد عن ألف يورو، لمواجهة أي نفقات ضرورية مفاجئة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية "تيم بنك"، فإن 9% من هذه المجموعة ليس لديهم أي احتياطيات مالية لنفقات غير متوقعة.

ووفقا للاستطلاع، يعرف 48% من الأشخاص في ألمانيا بالضبط حجم احتياطياتهم المالية التي يمكن أن يلجأوا لها لتمويل نفقات غير متوقعة بدون قرض، بينما ذكر 42٪ أن لديهم على الأقل فكرة تقريبية عن الحجم. وأجاب 10% بأنهم لا يعرفون على الإطلاق.

وأشار الاستطلاع، إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما كانت أقل فئة تعرف عن حجم احتياطياتها المالية، حيث ذكر 15% منهم أنهم لا يعرفون المبالغ المتاحة لديهم لتغطية نفقات مفاجئة.

وكانت أدنى نسبة بين الفئة العمرية من 50 إلى 79 عاما، حيث بلغت فيها نسبة من قالوا إنهم لا يعرفون حجم احتياطياتهم المالية 6%.