حبس المتهم بقتل شقيقه مدرس بالأزهر في أسوان 4 أيام

أمرت نيابة إدفو بأسوان، اليوم، بحبس المتهم بقتل شقيقه المدرس بالأزهر، في قرية الغنيمية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخص يدعى "علي. أ" يبلغ من العمر ٤٨ سنة، ويعمل مدرس بالأزهر، على يد شقيقه يدعى "محمود. أ"، يبلغ من العمر ٤٢ عامًا، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض لخلاف بينهما على قطعة أرض.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وعند وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم إيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.