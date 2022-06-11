قال محمد زيدن الدين، عضو مجلس النواب، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام أهالي البحيرة مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد، بزعم أنها تشفي من الأمراض الجلدية واعتقادا منهم أنها مياه مبروكة، «مفتعل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه لم يرَ تلك الظاهرة في مدينة إدكو طوال عمره إلا أمس، مؤكدًا أن مجتمع البحيرة صناعي وزراعي ومهني وثقافي.

ولفت إلى أن البحيرة تضم مئات الأساتذة العاملين بالجامعات والعلماء، الكافيين لنشر الوعي في المحافظة بالكامل، قائلًا إن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو ليسوا تابعين لمركز إدكو، ولا علاقة لهم بالمحافظة بأي صورة.

ودلل عضو مجلس النواب، على كلامه بأن الأهالي الذين كانوا متواجدين في الشارع بهذا التوقيت، سألوا الأطفال عما يفعلونه وقالوا إن الأمر بمثابة «خزعبلات»، لافتًا إلى أن المسؤول عن تصوير الفيديو يخلق «تريند» من أجل تقاضي أجرًا مقابله.

وتابع: «هذا فيديو مفتعل وأنا متأكد من الأمر.. وجود بلاعة مبروكة كلام أسمعه للمرة الأولى في حياتي، وهؤلاء الأشخاص جاءوا خلسة ساعة صلاة الجمعة، لتصوير المقطع وما حدث شعوذة وقلة أدب»، بحسب تعبيره.

وذكر أن قرار المحافظة بردم البالوعة لأنها غير مرتبطة بالصرف الصحي أمر إيجابي، مضيفًا: «من الفيديو بحس إننا مجتمع كل بيت مولع بخور ومستني البركة من عند ربنا، نحن مجتمع منتج، والقصة تريند هدفها جمع الأموال».

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كافة الجهات المعنية بسرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغلق بئر وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر، فور رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين بمدينة إدكو باستخدام مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد، بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية واعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من امراضهم.