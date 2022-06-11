العثور على 7 جثث لأتراك ولبنانيين بعد تحطم هليكوبتر في إيطاليا

قالت السلطات المحلية، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 7 أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا.

جاء ذلك بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.

وأقلعت الطائرة يوم الخميس من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيء فوق منطقة نائية.

وقال مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان: "عثر المنقذون على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم أربعة أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي".

وأوضح البيان إنه تم العثور على الطائرة في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا.

وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث.

وقال أحد المنقذين في مقطع فيديو نُشر على حساب القوات الجوية الإيطالية على تويتر: "حصلنا على الإحداثيات، وذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقا. الهليكوبتر موجودة بالأساس داخل واد، بالقرب من مجرى مائي".

وقالت شركة إكزاجيباشي للمنتجات الاستهلاكية التابعة لمجموعة إكزاجيباشي الصناعية التركية الكبرى في بيان إن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضا في إيطاليا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الراكبين الآخرين لبنانيان.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطائرة كانت من طراز إيه.دبليو 119 كوالا، وهي من صُنع مجموعة ليوناردو للصناعات الدفاعية.