قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محمد رشاد العليمي، إنه أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذل لتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والخدمي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه يتم العمل على توحيد مؤسستي الجيش والأمن وما يتطلبه ذلك من دعم من قِبل مصر.



وأشار إلى التعاطي الإيجابي مع كل مساعي السلام بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مؤكّدًا أن كلا البلدين لم تبخلا في تقديم كل أشكال الدعم لإنهاء معاناة اليمنيين.