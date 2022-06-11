 رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نعمل على توحيد مؤسستي الجيش والأمن.. ونحتاج دعما مصريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نعمل على توحيد مؤسستي الجيش والأمن.. ونحتاج دعما مصريا

أحمد علاء
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 1:26 م
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محمد رشاد العليمي، إنه أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذل لتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والخدمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه يتم العمل على توحيد مؤسستي الجيش والأمن وما يتطلبه ذلك من دعم من قِبل مصر.

وأشار إلى التعاطي الإيجابي مع كل مساعي السلام بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مؤكّدًا أن كلا البلدين لم تبخلا في تقديم كل أشكال الدعم لإنهاء معاناة اليمنيين.

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