محافظ المنيا: الانتهاء من اللمسات النهائية لإعداد لجان امتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم كل أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، والتي ستنطلق غدا الإثنين 12 يونيو، موجهاً برفع الإشغالات والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة.

وأعلن القاضي، جاهزية جميع اللجان بالمحافظة والانتهاء من اللمسات النهائية من إنشاء شوادر ومداخل للطلاب أمام اللجان، حتى يسهل دخول الطلاب، والتأكيد على منع دخول التليفون المحمول للطالب والملاحظ، حيث إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40704 طلاب مقسمين بين 22937 طالبا بشعبة علمي علوم، 2443 طالبا بشعبة علمي رياضة، 15324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101 لجنة امتحانية.

من جانبه قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 13 لجنة بدائرة المركز والمدينة، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 5876 طالبا وطالبة، حيثُ تم إقامة مداخل من الفراشة والمظلات أمام المدارس للوقاية من حرارة الشمس، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، وإعطاء توجيهات بالاهتمام بإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمدارس، والتنسيق مع شركتي الكهرباء والاتصالات لتلافي الأعطال.

فيما تم التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف، وإدارة المرور؛ للتأكيد على تمام الجاهزية لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء أداء الامتحانات.