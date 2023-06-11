يوسف الحسيني: الاقتصاد المصري في 2014 تأسس على هياكل جديدة لا صدأة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي، لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على مصر، مؤكدًا أن العالم لم يشهد مثلها منذ أزمة 1929 تقريبًا لأنها الأكثر ضخامة وفداحة وتأثيرات شديدة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء السبت، أن الأزمة العالمية بدأت بجائحة كورونا والإغلاق التام لكبرى المصانع في العالم، موضحًا أن الحرب الروسية-الأوكرانية لحقت أزمة كورونا أثناء محاولات الاقتصاد العالمي للتعافي؛ ما أدى إلى المزيد من التراجع في الاقتصاد وهو ما جرى على العالم كله.

وأشار إلى أن الهيكلة التي حدثت للاقتصاد المصري في بداية عام 2014، تعتبر هي الأهم في تاريخ مصر الحديث، لأنها بداية مؤسسة على هياكل جديدة وليس على هياكل صدأة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم تحدث في عهد محمد علي باشا.

ولفت إلى أن بناء الاقتصادي المصري وما حدث به من إنجازات، يُمكن مصر أن تعيش عليه 100 عام، لأن الإنجاز الذي حدث والهيكلة التي تمت بالاقتصاد كانت بنظرة بعيدة المدى، منوهًا أن مصر لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ولكن لم يتم استكشافه بشكل كامل.

وذكر أن عوائد التصدير من الغاز الطبيعي قُدرت في نهاية عام 2022 بـ9 مليارات دولا تقريبًا، مشيرًا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط أسفر عن تحالفات سياسية كبيرة.