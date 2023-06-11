طالب علي العساس، ممثل ممثل حزب مصر الحديثة بالحوار الوطني، بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك خلال مناقشات"عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وقال العساس، إن يجب التفرغ لعضويتي مجلس النواب والشيوخ حتي يمارس النائب عمله بكل حرية ودون أي ضغوطات.

وأوضح العساس، أنه يجب أن تكون الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح هناك نائب عن كل 120 ألف نسمة، وبالتالي تصبح الزيادة المقدرة 70 نائب في مجلس النواب ، وهذا لا يخالف الدستور.