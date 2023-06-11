التموين: أزمات العالم مؤخرا حتمت علينا تدشين مشروع المخازن الاستراتيجية

كشفت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار، عن تفاصيل تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، مؤكدة أنه يأتي في إطار توجيه رئاسي بعد التعرض لعدة أزمات عالمية مثل كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء السبت، أنه كان لزامًا على الدولة والحكومة اتخاذ بعض الخطوات استعدادًا لأي أزمات تطرأ في المستقبل، منوهة أن الرئيس السيسي بضرورة وجود مخازن استراتيجية للحفاظ على السلع الاستراتيجية لأطول فترة وتأمينها للمواطنين في أي وقت وأمام أي أزمة.

وأشارت إلى أن وزارة التموين وضعت على الفور بعد التوجيهات الرئاسية، مخطط لنشر المخازن الاستراتيجية على عدة مراحل، موضحة أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء أربعة مستودعات بأربع محافظات وهي السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.

وذكرت أنه تم وضع حجر الأساس في محافظة السويس، نظرًا لأهمية إقليم السويس والمحافظات المحيطة، مشيرة إلى أن أهمية المخازن الاستراتيجية تكمن في زيادة الإنتاج والحفاظ عليه بجودة على أعلى مستوى، إلى جانب أن التخزين يقوم على تكنولوجيا عالية ما يزيد من حجم المعروض وبالتالي تأمين السلع الأساسية للمواطن بشكل أكبر.

وأكدت أنه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية، مشروع قومي مُهم جدًا أخذ أولوية واهتمام كبير من الرئيس السيسي ومن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منوهة أن وزارة التموين بدأت في تنفيذه والاحتفال بأول مشروع في محافظة السويس.