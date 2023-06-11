المواجهات المباشرة تنصف الأهلي أمام الوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي مواجهة هي الأهم له هذا الموسم، عندما يلتقي في العاشرة مساء اليوم بالوداد البيضاوي المغربي، على مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد هذا هو النهائي الثالث الذي يقام بين فريقي الوداد والأهلي، بعدما سبق أن التقيا بالدور ذاته في نسختي المسابقة عامي 2017 و2022، حيث توج الفريق المغربي باللقب في كلتا المناسبتين على حساب الأحمر.

ورغم ذلك، يتفوق الأهلي على الوداد في سجل مباريات الفريقين السابقة، إذ حقق نادي القرن في أفريقيا 5 انتصارات على الفريق الملقب بـ(وداد الأمة)، الذي فاز في 3 مباريات، في حين خيم التعادل على 4 مباريات، وذلك في 12 مواجهة سابقة أقيمت بين الفريقين بدوري الأبطال.

ودائما ما تتسم مباريات فريقي الوداد والأهلي في المغرب بالإثارة والندية، فلم تخل المباريات الـ6 الماضية التي جرت بينهما هناك من الأهداف، وشهدت 3 انتصارات للوداد مقابل فوزين للأهلي، بينما تعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 1 / 1.

ويتطلع الأهلي لتعزيز اعتلاءه لعرش كرة القدم في القارة السمراء بالتتويج بلقبه الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا، حينما يلتقي بالوداد الليلة، في مباراة تنتظرها جماهير الكرة العربية والإفريقية.

وتأجل حسم التتويج بلقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا إلى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على الوداد على إستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

ويكفي النادي الأهلي التعادل فقط في مباراة الإياب من أجل استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، وتأكيد ريادته القارية من خلال الفوز للمرة الـ11 بالبطولة التي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق التي توجت بها.