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أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الجزائري حسام عوار قادمًا من ليون الفرنسي بعقد يمتد حتى 2028.

وشارك عوار في 179 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالها 30 هدفا وأسهم بـ24 تمريرة حاسمة، كما خاض 34 لقاء بالبطولات الأوروبية، أحرز 5 أهداف.

وفي أول تعليق له عقب انضمامه لصفوف الذئاب، قال حسام عوار للموقع الرسمي لـ روما:" سعيد جدا بالتوقيع لروما لأنه ناد عظيم وله تاريخ كبير ورائع".

أضاف:" أعتقد أنه المشروع الأنسب بالنسبة لي، مع فريق مهم ولاعبين أقوياء ومشجعين من نوع خاص، الآن أنا أصفر وأحمر وأنا جاهز للمباريات".

ومن المقرر أن يرتدي حسام عوار القميص رقم 22 مع روما.