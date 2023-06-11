أزاحت الشيشان الستار عن نموذج جديد من المدرعات الروسية التي ستستخدم قريبا بالحرب في أوكرانيا.

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أجرى، الثلاثاء الماضي، تقييما لنوعية وإمكانيات دفعة جديدة من المعدات الحربية التي ستستخدم قريبا في الحرب في أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أنه عُرض على رئيس الشيشان 100 قطعة من المعدات الحربية، بينها سيارات بيك آب، وناقلات أفراد مدرعة، وسيارات جيب وشاحنات.

وجرى الكشف عن مدرعات ثنائية المحاور إلى جانب مدرعات "أحمد" الثلاثية المحاور التي سبق وأثبتت فاعليتها في القتال، بحسب "روسيا اليوم".

وقال قديروف إن النماذج الجديدة المعروضة تتميز بقابلية جيدة للقيادة، واجتياز الموانع، والراحة في استخدامها، ونسبة عالية من حماية الأفراد من الرصاص والشظايا والألغام. واستقل إحداى تلك المدرعات للتأكد من جاهزيتها.

وبحسب "روسيا اليوم"، تتميز المدرعات الجديدة تتميز بالقدرة على التصدي بنجاح للألغام، ويتوفر بها نوافذ لإطلاق النيران أثناء الحركة.

أما موقع الرشاش الثقيل على سقف المدرعة، يغطيه درع حديدي. كما زودت المدرعة بمنظومة الرصد بالفيديو.

يشار إلى أن الشيشان اشترت لجنود وحدة "أحمد" العسكرية ما يزيد عن 1000 قطعة من المعدات الحربية، بما في ذلك 128 مدرعة، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.