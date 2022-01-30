علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استضافة الدولة المصرية 9 ملايين ضيف من الجنسيات الأخرى على أراضيها، بالإضافة إلى استقبال مائتي ألف من الأشقاء السودانيين على مدار الأسابيع الثمانية الأخيرة منذ بداية الأزمة السودانية.

وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «السودانيون والسوريون والليبيون؛ إخوة وأشقاء لا نعتبرهم لاجئين أو نضعهم في معسكرات ومخيمات كما تفعل الدول الأخرى، بل يعيشون ويعملون معنا، وأهلا وسهلا بهم دائما وأبدا».

وأضافت أن الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة؛ تقتضي إعمال مبدأ المساواة من جانب المؤسسات الدولية من خلال توجيه الدعم المادي إلى البنية الأساسية والدولة المصرية على غرار ما يحدث مع تركيا، معقبة: «القصة ليست فقط دعم الهلال الأحمر ومراعاة المتطلبات الإنسانية أو إعطاء اللاجئين مئة أو مائتي دولار، القصة أنهم يعيشون حياة كاملة داخل مصر؛ وهو ما يؤثر بالضغط على البنية التحتية».

وأكدت أن مصر تفتح أبوابها أمام جميع الأشقاء العرب، ولن تغلقه ما بقي الزمن في وجه من يلجأ إليها، على نقيض ما يحدث في أوربا من رفض استضافة اللاجئين أو إعلان تركيا عدم قدرتها تحمل استضافة 3 ملايين سوري، معقبة: «لابد على المؤسسات الدولية أن تدعم الدولة، استضافة 9 ملايين يشكلون ضغطًا كبيرا على الاقتصاد المصري في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية».