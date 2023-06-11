بوليتيكو: المياه وراء تجدد المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن أحدث المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا بسبب المياه.

وأوضحت المجلة أن أذربيجان تريد تحويل المنطقة التي مزقتها الحرب إلى مركز للطاقة الكهرومائية لأوروبا، لكن الأرمن المحاصرون في كاراباخ يقولون إن الخزانات ينخفض منسوبها.

وبحسب "بوليتيكو"، حذر المسؤولون المحليون من أن السد الكهرومائي الذي يغطي منطقة ناجورني كاراباخ ينضب، بعد شهور من إنقطاع إمدادات الطاقة التي أجبرته على العمل على مدار الساعة.

وتراجع منسوب المياه بمحطة سارسانج للطاقة المائية بمعدل 33 مترا إلى 15% فقط من حده الأقصى، بحسب المشغلين، الذين قالوا إنه قد "ينفذ بسرعة" تماما ويتسبب في كارثة لعشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالمنطقة المعزولة، بالإضافة إلى البيئة المحيطة.

وقال أرتاك بيجلاريان، مستشار رئيس حكومة الإقليم غير المعترف بها دوليا: "يوميا يواجه الناس انقطاعات بالتيار الكهربائي وانقطاعات للطوارئ بسبب حجم العمل بالنظام"

ومنذ يناير الماضي، انقطع خط للطاقة ذي الجهد العالي الذي عادة ما يزود المنطقة من أرمينيا، ويتهم السكان المحليون أذربيجان بمنع الإصلاحات، وفقا للمجلة.

وأوضحت "بوليتيكو" أنه نتيجة لذلك تم ضخ ثلاثة أضعاف المياه تقريبا عبر السد لتوليد الطاقة أكثر من نفس الفترة العام الماضي. ويزود سارسانج حوالي 70% من إجمالي الطاقة للشبكة.

وتابعت: "كان هناك نقص في إمدادات الغذاء منذ سيطرة أذربيجان على الطريق الوحيد من وإلى الإقليم– والذي يسميه الأرمن أرتساخ – في ديسمبر الماضي"، مشيرة إلى أن

هذا أدي لتوقف حركة مرور المدنيين وزيادة استهلاك المزارعين في ناجورني كاراباخ، الذي يستخدمون نفس الخزان لري محاصيلهم.

وقال بيجلاريان: "في غضون بضع أيام أو أسابيع، سيقل مستوى هطول الأمطار مجددا، وسيتعين علينا استخدام الموارد المائية من سارسانج بكثافة. سيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في المنسوب. وبمجرد الوصول إلى مستوى غير قابل للاستخدام، ستتوقف محطة توليد الطاقة الكهرومائية عن العمل".

وأوضح أندريه راليف، ناشط التنوع البيولوجي في "CEE Bankwatch"، وهي منظمة غير حكومية بيئية مقرها التشيك تراقب جنوب القوقاز، إن هذه مشكلة كبيرة لكل من أرمينيا وناجورني كاراباخ بسبب اعتمادهم الكبير على الطاقة الكهرومائية.

وتولد أرمينيا نحو 30% من الكهرباء لديها من الطاقة المائية والمتجددة، بحسب بوليتيكو.

وأضاف: "نقص مياه الري مصدر قلق كبير كما الحال في معظم الدول، إنها أولوية على توليد الطاقة"، مشيرا إلى أن هذا يجعل شبكات الطاقة لديهم عرضة لخطر آثار تغير المناخ، الأمر الذي يزيد من التوترات البيئية والسياسية بالمنطقة.

وتتنازع أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناجورني كاراباخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وقبل عامين شنت أذربيجان هجوما واستعادت مساحات من الأراضي، وتتحكم الآن في الوصول إلى الإقليم.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن أذربيجان هي شريك متنامي في مجال الطاقة للاتحاد الأوروبي، ولديها خطط للتحول من تصدير النفط والغاز إلى المساعدة في تزويد الكتلة بالطاقة المتجددة. ويعتبر إقليم ناجورني كاراباخ عنصرا محوريا في تلك الجهود.