كوريا الجنوبية: نبقى على مستوى الحذر لاحتمال إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، إن سول لن تتخلى عن حذرها، حتى بعد انتهاء الفترة التي حددتها كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي، حيث إنه من الممكن أن تطلق بيونج يانج القمر الاصطناعي في أي وقت.

وكانت كوريا الشمالية قد حددت الفترة من 31 مايو الماضي حتى 11 يونيو الجاري لاحتمالية إطلاق قمر اصطناعي يحمل صاروخا للفضاء.

وكانت بيونج يانج قد أطلقت صاروخا في اليوم الأول من هذه الفترة، ولكنها كانت عملية فاشلة، حيث سقط الصاروخ في البحر الأصفر.

وفي ذلك الوقت اعترفت كوريا الشمالية بإخفاق عملية الإطلاق بسبب مشكلة في المحرك، وقالت إنها ستحاول مجددا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسئول رئاسي القول "على الرغم من انتهاء الفترة المحددة، فإنه مازال بإمكان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى في أي وقت بدون إشعار مسبق".

وتقول كوريا الشمالية، إن لديها الحق في إطلاق مركبة فضائية لوضع قمر اصطناعي في مدار، ولكن الكثير في المجتمع الدولي يعتقدون أن هذه الخطوة مجرد خداع لإجراء اختبار لتكنولوجيا صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال المسئول"كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مستمران في نشاط المراقبة"، مضيفا: "سوف نستمر في مشاركة المعلومات بشأن التحذير من الصواريخ بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان كما هو مخطط".