القبض على 5 متهمين بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر ببولاق أبو العلا

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ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم أجانب، وبحوزتهم 5250 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش بمنطقة بولاق أبو العلا.

بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات مختلفة" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة متخذون من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم 5250 قرصا مخدرا وكمية من مخدر الحشيش و7 هواتف محمولة وسيارتين ملك إثنين منهم ومبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية".

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف؛ لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تحركاتهم.