نفى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استيراد الحكومة أجزاء الدواجن وطرحها بالأسواق، موضحا أن المسؤول عن ذلك القطاع الخاص ومجموعة من التجار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تراجع أسعار الدواجن المحلية وبيض المائدة في السوق؛ نتيجة نجاح الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة داخل الموانئ، بالإضافة إلى طرح الذرة الصفراء داخل البورصة المصرية للسلع.

وأوضح أن البنك المركزي في إطار التنسيق مع البنوك التجارية؛ يتيح فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين من القطاع الخاص اللازمة للاستيراد؛ حال حدوث عجز أو انخفاض المعروض بالأسواق، في ظل حرص الدولة على توفير المتطلبات الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج للمواطن المصري.

وأكد أن الموافقة على استيراد أجزاء الدواجن؛ جاء بناء على موافقة البنوك التجارية، معقبا: «الحكومة ليست لها دور، القطاع الخاص يلجأ إلى البنوك التجارية، وفي حال موافقة المركزي يتم استيراد السلعة دون موافقة الحكومة».

وأضاف أن طرح هيئة السلع التموينية للذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع؛ أعاد صغار المربين والمنتجين إلى الدخول في دورات إنتاج جديدة، لافتا إلى تراجع أسعار الذرة الصفراء من 20 ألفا للطن إلى 11 ألفا.

وبشأن تردد بعض المعلومات عن انتشار إنفلونزا الطيور في تركيا –إحدى الدول الموردة لأجزاء الدواجن- قال: «إذا ثبت صحة المعلومات؛ ستتحرك الجهات المعنية لمنع دخولها عبر منافذ الدولة».