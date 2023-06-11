أعلنت عائلة الإعلامية فايزة واصف، خبر وفاتها منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صراع مع المرض.

وقال ابن شقيقها عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف البقاء لله"، على أن يكون موعد تشييع الجنازة، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة.

وتستعرض "الشروق" أبرز المحطات في حياة الإعلامية القديرة فايزة واصف.

- حصلت فايزة واصف على ليسانس الآداب قسم علم النفس والاجتماع.

- درست فايزة أيضا في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، حيث قالت إنها التحقت بالمعهد لأنها كانت خجولة جدا، وقد ساعدها المسرح على التخلص من هذا.

- انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، حيث إنها قدمت سلسلة برامجها في عام 1963.

- يعد برنامج "حياتي" من أشهر البرامج التي قدمتها فايزة واصف، حيث كان يدور حول المشكلات الاجتماعية وكيفية التعامل معها من قبل متخصصين وأطباء، ولكنه كان في بدايته يسمى "مشاكل وآراء"، حيث اعتمد البرنامج في البداية على الذهاب إلى منزل صاحب المشكلة، وتغير اسمه بعد ذلك ليكون "رسالة"، وأصبحت الرسائل تأتي إليها وتعرضها على الهواء مع الحل بواسطة متخصصين في هذا النوع من المشكلات، إلا أنها وجدت كلمة "حياتي" تتكرر في الجوابات مما جعلها تستقر على هذا الاسم للبرنامج.

- تعاونت فايزة واصف خلال برنامج "حياتي" مع 10 مخرجين مختلفين، أهمهم المخرج خيري القليوبي، محمود عبدالرازق، سمير الفلال، ومجيدة نجم، وذلك ما جعلها تتنوع في الأفكار والموضوعات التي قدمتها خلال البرنامج على مدار سنوات.

- شاركها أيضا عدد كبير من الممثلين في عرض المقاطع التمثيلية القصيرة، والتي تعبر عن المشكلة التي يتم عرضها، وكان من أهمهم كريمة مختار، أحلام الجريتلي، ثريا إبراهيم، جمال إسماعيل، وحسن العدل.

- قدمت أيضا برنامج "ربيع العمر" والذي كان يناقش قضايا المسنين.