كندا تعتزم دعم نظام المساعدات النفسية للأوكرانيين

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال زيارته المفاجئة إلى كييف، أن كندا تعتزم تمويل العديد من المشاريع لتقديم المساعدات النفسية للأوكرانيين المتضررين من الحرب، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال ترودو إن كندا تدرك مدى أهمية دعم الصحة النفسية لأوكرانيا، وإنها ستساعد في تمويل المشاريع التي تركز على رفاهية الأوكرانيين وصحتهم النفسية، بما في ذلك الأطفال والمعلمين والفرق الطبية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي لاحقا أن كندا وافقت بالفعل على تخصيص 99500 دولار لمشروع "فينكس نيورو روم"، ومقره خاركيف، الذي يقدم العون للأطباء للتغلب على التجارب المتعلقة بالصدمات خلال الحرب.

وستخصص كندا مبلغ 50 ألف دولار آخر لبرنامج تعليمي يهدف إلى "معالجة إصابات الحرب لقادة المجتمع في أوكرانيا".

كما ستخصص كندا 52 ألف دولار لدعم المعلمين والطلاب في المناطق المتضررة من الحرب، كجزء من برنامج تعليمي وتوجيهي آخر هو "التعليم من أجل القدرة على الصمود" الذي تموله الحكومة الكندية.

وتلقت شبكة المتطوعين النفسيين من دنيبرو مبلغ 64 ألف دولار أخرى.

ووصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى كييف في زيارة غير معلن عنها. وقام بتأبين الجنود الذين لقوا حتفهم.

وتأتي زيارة ترودو فيما تواصل أوكرانيا الضغط على الحلفاء من أجل تقديم المزيد من الأسلحة لدعم هجومها المضاد ضد روسيا، وتأتي وسط التعرض لغارات جوية شديدة من القوات الروسية.

كان ترودو قد زار أوكرانيا سابقا في مايو 2022، عندما أعاد فتح سفارة كندا بعد أشهر من بداية الحرب. ورافقت ترودو، نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ذات الأصول الأوكرانية.