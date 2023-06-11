تايوان: اتهامات فيتنام بانتهاك سيادتها في بحر الصين الجنوبي غير مقبولة

رفضت وزارة الشئون الخارجية التايوانية، اليوم الأحد، اتهامات فيتنام بأن التدريبات الأخيرة، التي أجرتها تايوان، في إحدى الجزر، التي تسيطر عليها تايبيه، في بحر الصين المتنازع عليه، انتهكت سيادة هانوي، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

وجاء في بيان لوزارة الشئون الخارجية التايوانية أنها علمت أن المتحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانج، زعمت في الثامن من يونيو أن جولة من التدريبات بالذخيرة الحية، أجرتها تايوان، في المياه، المحيطة بجزيرة "تايبينج"، في اليوم السابق، مثلت "انتهاكا خطيرا لسيادة فيتنام فوق الجزر"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وأضافت المتحدثة أيضا، أن التدريبات سببت توترات وعقدت الوضع في المنطقة المتنازع عليها، حسب وزارة الشئون الخارجية التايوانية.

وردا على ذلك، ذكرت وزارة الشئون الخارجية التايوانية في بيانها أن اتهام فيتنام "غير مقبول على الإطلاق".

وأكدت الوزارة أن حكومة جمهورية الصين وهو الاسم الرسمي لتايوان، تحتفظ بجميع الحقوق فوق جزر بحر الصين الجنوبي، والمياه ذات الصلة، طبقا للقانون الدولي وقانون البحار.