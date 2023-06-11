مانشستر سيتي ينضم إلى سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي 1 /صفر في نهائي المسابقة الذي أقيم مساء السبت، في ملعب "ستاد أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية.

وبات مانشستر سيتي هو الفريق رقم 23 الذي يتوج بلقب البطولة التي انطلقت النسخة الأولى منها في موسم 1955/1956.

وفيما يلي ترتيب الأندية الفائزة بالبطولة عبر تاريخها.

ريال مدريد الإسباني : 14 مرة ميلان

الإيطالي: 7 مرات

ليفربول الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني: 6 مرات

برشلونة الإسباني : 5 مرات

أياكس الهولندي : 4 مرات

مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي: 3 مرات

بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، نوتنجهام فورست الإنجليزي، بورتو البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي : مرتان

مرة واحدة لكل من : سيلتك الأسكتلندي، فينورد الهولندي، أستون فيلا الإنجليزي، هامبورج الألماني، ستيوا بوخارست الروماني، أيندهوفن الهولندي، ريد ستار بلجراد الصربي، مارسيليا الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي.