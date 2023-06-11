أعرب الإسباني رودي لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بعد تتويجه فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على إنتر ميلان مساء السبت.

وقاد رودي فريقه مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية من البطولة أمام إنتر ميلان.

وقال رودي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «لأكون عادلًا عندما أتيت هنا كانت الأمور صعبة خاصةً استبدال فيرناندينهو، ولكن بعد ذلك نضجت.. من أتليتكو مدريد إلى مدرب مثل بيب جوارديولا في البداية كان صعبًا».

وأتم: «التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا حلم يتحقق.. لأكون صادقًا، ما حدث لنا الموسم الماضي أمرًا غير عادل».