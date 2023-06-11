موسكو: بريطانيا والولايات المتحدة تحاولان احتواء روسيا منذ عقود

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تبذلان جهودهما منذ عقود لاحتواء روسيا.

جاءت هذه التصريحات تعقيبا على بيان بريطاني جاء فيه أن بريطانيا العظمى والولايات المتحدة تعتزمان مواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية المدنية العالمية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن "المسار نحو احتواء روسيا هو عامل ثابت في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا، وقد استمر هذا الأمر لأكثر من عقد وهذا هو السبب في أننا نعيش في ظروف هذه المحاولات منذ وقت طويل".

وكان المتحدث باسم الكرملين قد صرح في وقت سابق بأن صناعة الطاقة النووية المدنية الروسية اكتسبت مزايا تنافسية في السوق العالمية وسط منافسة شديدة وأثبتت روسيا مكانتها الرائدة، وأكد أن صناعة الطاقة النووية المدنية الروسية مستعدة لإثبات مزاياها بشكل أكبر للأطراف المعنية، لكنه أضاف أن المنافسة غير العادلة تسببت في قلق روسيا.

يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أصدر بيانا في 8 يونيو أعلن فيه عن شراكة اقتصادية جديدة بين بريطانيا والولايات المتحدة من أهدافها إخراج روسيا من سوق الطاقة النووية المدنية العالمية.