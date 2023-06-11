الجزائر توقع عقدا لتنفيذ وتمويل مشروع بتروكيماويات ضخم لإنتاج البولي بروبلين

وقعت الجزائر على عقد بدء تنفيذ وتمويل مشروع بتروكيماويات ضخم لإنتاج أكثر من 500 ألف طن سنويا من مادة "البولي بروبلين" في المنطقة الصناعية أرزيو بغربي البلاد.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم الأحد، بمقر شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز والمملوكة للدولة الجزائرية، بحضور وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب.

وتم توقيع العقد بين "سوناطراك" وبين شركة "بتروفاك" البريطانية، حيث يتعلق هذا العقد بهندسة، وإمداد، وبناء مجمع بتروكيماوي على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو على مساحة 88 هكتارا مخصص لإنتاج 550.000 طن / سنة من مادة "البولي بروبيلين"، وتم تحديد مدة إنجاز هذا المجمع بـ 42 شهرًا.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، سيخصص إنتاج البولي بروبيلين المترقب من هذا المجمع لتلبية احتياجات السوق المحلي، فيما سيوجه فائض الإنتاج للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.