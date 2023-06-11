أشاد الإعلامي سيف زاهر، بذكاء وهدوء كل من السويسري مارسيل كولر ومحمد الشناوي خلال تواجدهم للرد في المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحفيين المغاربة قبل معركة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف مساء اليوم الأحد ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مباراة الحسم بين الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، في ستاد القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 على الوداد.

وقال سيف زاهر على قناة (أون تايم سبورتس):" الصراحة تحية كبيرة لكولر والشناوي في ردودهم على الصحفيين المغاربة حاجة سوبر في المقص".

أضاف:" كولر عنده هدوء السنين والتنين لا أعلم كيف يتحكم في أعصابه بهذا الشكل لم يستفز من أسئلة الصحفيين المغاربة، والشناوي تعامل معهم مثل أغنية محمد منير الشهيرة على مين على مين متجيش تبيع الماية في حارة الساقيين".

أكمل:" من الأخر الصحفيين المغاربة لم يكون هناك أي خروج عن النص ولكن انتم بتكلموا صحاب الشغلانة وصاحب الكورة الفريق المتوج باللقب 10 مرات ويسعى للنجمة 11 بمعنى أنه دخل الفيلم ده قبل كدة 30 مرة".

تابع:" لو هنتكلم بالذكريات يبقى الأهلي يكسب علطول بنقول الهدف التتويج باللقب الـ11 في تاريخ النادي، كولر والشناوي عملوا مباراة حلوة في المؤتمر قبل معركة الملعب وأنا من مدرسة المبارزة الكلامية طالما مفيش خروج عن النص".

واصل:" هناك هدوء يؤدي للخروج عن تركيزك وهدوء يقودك أنك تحطها في المقص مثلما فعل كولر والشناوي ببساطة".

أتم:" صرحت قبل مباراة الذهاب أوعى الكمين ياعم الحاج لأن زمن ملعبي وملعبك انتهى في الكرة الحديثة، وعامل الجمهور قد يمثل قوة كبيرة للاعبين في بداية المباراة ولكن مع تأخر تسجيل الهدف الأمر ينقلب لعامل ضغط، أرجو من الجميع لا داعي للخوف توقعاتي فوز الأهلي 1-0 والعودة باللقب إلى مصر".