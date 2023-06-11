العسومي يدعو الفرقاء الليبيين إلى سرعة التوافق الوطني حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية

استقبل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، السفير عبدالمطلب إدريس ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.

وفي بداية اللقاء، رحب العسومي بمندوب ليبيا، مجددا التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شئونها الداخلية، معربا عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، ضرورة التوافق الوطني الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، لدورها الحاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة الليبية.

من جهته، أشاد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية بجهود البرلمان العربي برئاسة العسومي لدعم ليبيا في كل المحافل العربية والدولية التي يشارك فيها البرلمان العربي، معربا عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة.