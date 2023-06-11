مقتل شرطي ومهاجمه في نزاع بأحد الأحياء جنوب إسبانيا

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لقي شرطي إسباني، حتفه خلال نزاع في أحد الأحياء في بلدة أندوجر بإقليم جيان جنوب إسبانيا، حسبما قالت الشرطة الوطنية.

وأطلق شرطي آخر النار على المهاجم وقتله.

وكان الشرطي القتيل، يحاول التوسط في نزاع عائلي بين عدة أشخاص عندما تعرض لهجوم من رجل بسكين ومطرقة.

وتم نقل الشرطي إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفي متأثرا بجروحه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الشرطي القتيل كان يبلغ من العمر (40 عاما).

وأوضحت أن الشرطي الآخر الذي قتل المهاجم أصيب أيضا بجرح في الرقبة وضربات في الرأس.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن جروحه لا تهدد حياته.

ووصف بيدرو رودريجيز عمدة أندوجر الحادث، بأنه "مأساوي ومؤسف"، وأعلن الحداد لمدة 3 أيام في البلدة.