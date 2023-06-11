اليابان تمدد أمرها بتدمير الصواريخ الكورية الشمالية

مددت وزارة الدفاع اليابانية أمرا بتدمير الصواريخ الباليستية، التي تطلقها كوريا الشمالية، والتي ربما تمثل تهديدا للدولة الجزيرة.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الأمر الذي صدر بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق قمرا اصطناعيا في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، كان من المقرر أن ينقضي في بادئ الأمر، وسيبقى الآن ساريا خلال الوقت الحالي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتعتبر اليابان وكوريا الجنوبية الإطلاق انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وطالبتا كوريا الشمالية بالتخلي عن الخطة.