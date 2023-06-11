نقيب الصحفيين يصل كاتدرائية العباسية لحضور جنازة جورج إسحاق

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، توافد عدد من الشخصيات السياسية لحضور جنازة الحقوقي البارز جورج إسحاق، الذي رحل عن عالمنا أول أمس.

وقبيل بداية مراسم تشييع الجنازة، وصل رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف والإعلامية بثينة كامل.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الحضور، بالإضافة إلى عضو البرلمان النائبة مها عبدالناصر.

وحضرت أيضًا الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والفنان محمود حميدة، والمخرج تامر محسن.

كما وصل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وكذلك السياسي أحمد الطنطاوي والإعلامي المصري محمود سعد، والممثلة بسمة، بجانب الصحفي والسياسي خالد داود، والناشطة المحامية عزة سليمان، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية.

وكان أول الحاضرين لمراسم تشييع الجثمان الباحث والمحلل السياسي عمرو حمزاوي، أستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة وعضو سابق بالبرلمان المصري.

وتوفي جورج إسحاق، يوم الجمعة ٩ يونيو، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات عن عمر ناهز ٨٥ عاما.

وكان إسحاق، أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي ظهرت عام 2004 للمطالبة بعدم تمديد حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أو توريثه لابنه كما انضم في 2010 إلى الجمعية الوطنية للتغيير.

ولد الراحل في محافظة بورسعيد عام 1938 وتخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قبل أن يبدأ العمل بمجال التربية والتعليم، ثم الانخراط في العمل العام.

وتُقام جنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما يُقام العزاء، الثلاثاء، في كنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي في الزمالك.