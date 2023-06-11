تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب استمرار الارتفاع الذي تشهده الزيوت في مصر، رغم انخفاض طن الزيت عالميًا معلقًا: «لماذا لا ينخفض سعر زجاجة الزيت في مصر، ومصر لا تعرف إلا الارتفاع».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي»، مساء السبت، أن طن زيت الذرة في البورصة العالمية انخفض منذ أسبوعين بمقدار 10 آلاف جنيه، وطن زيت الصويا وعباد الشمس انخفض أيضًا 5 آلاف جنيه، معقبًا: أغلب السلع في العالم أسعارها في انخفاض، ولكن في مصر لم تنخفض الأسعار وما زالت مرتفعة.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن أن معدل التضخم يزيد من شهر للآخر، هذا ما يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع، معلقًا: «يجب أن نرى انخفاض في أسعار السلع، وهذا الأمر غير موجه للدولة، ولكن موجه للتجار».

وتابع: «هي إيه أصول اللعبة، الأصول إنه لما الأسعار تزيد بره تزيد جوه، ولما تقل بره تقل جوه، لكن دلوقتي انخفضت الأسعار في السوق المصرية ولم نرى انخفاض موازي في السوبر ماركت».