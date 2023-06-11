وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

ووجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون حيث لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالي السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.

حيث أفادت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية أن هيئة سلامة الغذاء بدورها الرقابي تقوم بسحب عينات من القمح المحلي لإعطاءه درجة التقريط المستحقة له التي يحدد علي أساسها سعر الصرف للمورد كما يقوم عضو سلامة الغذاء بقياس نسبة الرطوبة للتأكد من مطابقتها للضوابط المنظمة لعملية استلام القمح.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.