الجزائر وفنزويلا توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الثقافي والفني

وقعت الجزائر وفنزويلا على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة بهدف تعميق الروابط بين الدولتين من خلال تعزيز ونشر الثقافة وتشجيع التبادل الثقافي والفني.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الزراعة الجزائرية، مساء أمس السبت، فقد وقع عن الجانب الجزائري، وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني، الذي يقوم بزيارة إلى فنزويلا، منذ أول أمس الخميس؛ لترؤس أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية ـــ الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.

وأوضح البيان أن هذه المذكرة تهدف إلى تشجيع التعاون المؤسسي في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية مع تعزيز التبادلات بين الطرفين في مختلف المجالات مثل الفنون البصرية والفنون المسرحية والموسيقى والسينما والتراث.

وجاءت هذه المذكرة ضمن سلسلة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية في إطار أعمال هذه اللجنة المشتركة.