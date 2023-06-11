تركيا: الأمطار الغزيرة تغرق شوارع أنقرة وتحولها إلى أنهار

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد؛ لتتحول الشوارع إلى أنهار وتنجرف السيارات بفعل تلك الفيضانات العارمة، حسبما ذكرت قناة "إن.تي.في" التركية التي عرضت صورا للدمار.

وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها؛ لمساعدتها للوصول إلى بر الأمان.

وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البلاد الواقع على البحر الأسود إلى الشمال، وما تلاها من فيضانات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل قبل أسبوع.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية، هطول أمطار غزيرة أخرى غدا الاثنين على طول سواحل البحر الأسود، وعلى ساحل بحر إيجة، وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط.