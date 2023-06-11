

قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك إشرافًا مستمرًا تفرضه هيئة السلامة البحرية على اللنشات السياحية، وذلك في معرض تعليقه على الحريق الذي اندلع في لنش بمرسى علم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك رقابة مستمرة من قِبل لجان معنية تُجري تفتيشا على المراكب.

وأوضح أنه في حالة ورود أي بلاغ من السائحين عن أي شيء في اللنش السياحي قد يعيق السلامة البحرية، فيتم إيقافه على الفور لحين معالجة هذا الأمر.

ولفت إلى أنّ هناك سيطرة كاملة على هذه المنظومة سواء من هيئة السلامة البحرية أو من قِبل المحافظة وغيرهما من الجهات.

ونوه بأن اللنش الذي تعرض للحريق، ملكية خاصة ولا يتبع جهة بعينها، متابعا: «صاحب المركب في مشكلة لأن مركبه واستثماراته وملايينه اتحرقت.. بجانب إنه ملتزم بالعقود اللي تعاقد عليها في الموسم كله».

وكان حريق قد اندلع في لنش بسواحل مدينة مرسى علم، كان يحمل 15 سائحا إنجليزيا، و10 أفراد من طاقمه، بالإضافة إلى مرشدين اثنين.