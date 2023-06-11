إشادة كاميرونية بتألق أونانا في نهائي الأبطال رغم خسارة الإنتر

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ألقى الحساب الرسمي للمنتخب الكاميروني عبر "تويتر" الضوء على ما قدمه الحارس أندريه أونانا مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر بهدف دون رد أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت باسطنبول، رغم ذلك نال الحارس الكاميروني الدولي إشادة لتألقه في المباراة.

ونجح أونانا في التعامل مع الكثير من الكرات التي بدأ من خلالها هجمات الإنتر رغم ضغط هجوم السيتي حيث لعب بهدوء أعصاب وتعامل مع الضغط بشكل مميز.

🔵⚫️ André Onana face à Manchester City en finale de Ligue des Champions. 🧤🇨🇲



🎥 @UFaithfulsMedia pic.twitter.com/xkVmOHlaC5 — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 11, 2023

يذكر أن السيتي فاز بهدف وحيد سجله الإسباني رودري، في الدقيقة 69، بعدما قدم الفريق الإيطالي أداءً أفضل إجمالا وكان صاحب الفرص الأخطر في المباراة.

وكان أونانا قد انتقل إلى إنتر قادما من آياكس الهولندي.