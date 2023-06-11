قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم وغدًا، مشيرة إلى أن الحرارة منخفضة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن العظمى على القاهرة 33 درجة، موضحة أن الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة أن الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، لتتراوح الصغرى ما بين 22 إلى 23 درجة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن نشاط الرياح محدود اليوم وغدًا، على بعض مناطق جنوب سيناء، مشيرة إلى أنه غير مؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

ونوهت أن البلاد تتأثر الثلاثاء المقبل بمنخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية، محذرة من أن سرعات الرياح العالية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وفرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية قد تتجه للمناطق الداخلية.

وأشارت إلى أن «الربيع فصل التقلبات الحادة والسريعة»، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء غطاء واقٍ للرأس فترة الظهيرة، وتناول قدر كافٍ من المرطبات والسوائل، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.