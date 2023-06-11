هنأ الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، المصريين ببدء موسم الحج، مشيرا إلى مغادرة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بإجمالي 135 حاجا، صباح السبت، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء السبت، إن إجمالي عدد حجاج الجمعيات العام الحالي يبلغ 5250 بزيادة 2250 حاجا عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن حصة مصر من الحج 35 ألفا.

وأضاف أن برامج حج الجمعيات لهذا العام تشمل 3 مستويات اقتصادية، الأول فئة الثلاثة نجوم بتكلفة 171 ألف جنيه، ويشمل الإقامة في فنادق 3 نجوم، متضمنا تقديم وجبات إفطار وغداء طوال مدة الرحلة، بالإضافة إلى سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة، فيما تبلغ تكلفة المستوى الاقتصادي الأربعة نجوم 186 ألف جنيه، والخمسة نجوم 225 ألف جنيه.

وكشف عن وضع الوزارة برنامجًا تدريبيًا لمشرفي حج الجمعيات الأهلية؛ لتدريبهم على كل الأمور المتعلقة برحلة الحج، وإثقالهم بالخبرات والمهارات الإشرافية، مشيرا إلى اختيارهم بناءً على عدد من المعايير التي تم وضعها من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات التحريرية والمقابلات.

ولفت إلى اختيار وزارة التضامن 114 مشرفا ومرافقا للحجاج بواقع مشرف لكل 46 حاجا، والتأكد من تأهيلهم وتدريبهم على جميع الخطوات التي يمر بها الحاج، وكيفية معالجة المواقف والأزمات، فضلا عن برامج التثقيف الصحية والإجراءات الاحترازية، من خلال قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحة، وكذلك التدريب الديني بمشاركة دار الإفتاء.