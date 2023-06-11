أحكام بالسجن بحق جماعة دينية عراقية تروج لظهور المهدي

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أحكاما قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين عام وعامين بحق 52 فردا من جماعة "أهل القضية" الذين يروجون لظهور الأمام المهدي المنتظر.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، أن محكمة جنح بغداد الكرخ أصدرت أحكاما بالحبس لمدة سنة واحدة بحق 51 عضوا في جماعة "أهل القضية"، بينما أصدرت حكما آخر بالحبس لمدة سنتين بحق قائدها.

وأوضح أن المدان الأساسي الذي صدر الحكم بحبسه لمدة سنتين، وهو من يقود جماعة أهل القضية، قام باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب للانضمام لهذه الجماعة وإصدار العديد من البيانات والخطابات بهذا الخصوص ونشر العديد من الكتب وتوزيعها بين المواطنين لاقناعهم بالفكر الذي يعتنقه منها "أضواء على المسيرة المهدوية".

وأضاف أن قائد الجماعة أقنع أتباعه أنه "الملك جبرائيل" المكلف بإعلان الصيحة كما قام بإنشاء العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بهذا المعتقد .

وذكر أنه أصبح لقائد المجموعة العديد من الاتباع والمناصرين، وذهب المدان إلى محافظة النجف واستأجر غرفة في أحد الفنادق لغرض التهيئة لإعلان "الصيحة" في 13 أبريل الماضي الذي صادف إحياء ليلة القدر حيث استغل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين حضروا إلى محافظة النجف لإحياء هذه المناسبة وقام المدان بعمل بث مباشر في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإعلان الحجة المنتظرة.

وعلى إثر البث حضر عدد كبير من اتباعه إلا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليهم.