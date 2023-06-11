حوار| مساعد وزيرة التضامن: مليارا جنيه قيمة المنح الداخلية والخارجية للمؤسسات الأهلية خلال 5 أشهر

• بدأنا فى إجراءات حل الجمعيات الأهلية التى لم توفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد

• طفرة كبيرة فى المنح الخارجية المقدمة للجمعيات بعد تطبيق التشريع الجديد

• الوزارة تدرس تقسيط تكاليف حج الجمعيات خلال السنوات المقبلة

حوار - آية عامر

قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية ورئيس بعثة الحج الجمعيات الأهلية أيمن عبدالموجود، إن قيمة المنح الداخلية والخارجية المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر، بلغت نحو 2.1 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية منذ بداية يناير 2023 وحتى مايو الماضى.

وأشار عبد الموجود فى حواره لـ«الشروق»، إلى أن هناك طفرة كبيرة فى المنح الخارجية والداخلية للجمعيات الأهلية أخيرا، نتيجة التشريع الجديد الذى أطلق فى عام 2019، ونتج عنه قفزة كبيرة فى المنح الخارجية لأن هناك منظومة إلكترونية مسجل عليها كل البيانات، وأصبح هناك شفافية، وجميع الجهات المانحة مدركة لجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة منها، مشددا على أن الوزارة تدرس فكرة تقسيط تكاليف الحج خلال السنوات المقبلة بعد ارتفاع التكاليف أخيرا بسبب العملة الصعبة. وإلى نص الحوار.

* فى البداية، كيف استعدت وزارة التضامن لموسم الحج الحالى؟

ــ بعد صدور قرار من اللجنة الوزارية العليا للحج ببدء موسم الحج، تم اجراء المباحثات مع الجانب السعودى فى شهر يناير الماضى، فيما يخص التعليمات المتعلقة بموسم الحج.

وخصصت الوزارة 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية بأسعار مختلفة حتى تتناسب مع جميع الفئات.. فنحن حريصون دائما على أن يكون المستوى الاقتصادى مريحا لجميع الحجاج، كما تم تخصيص 5250 تأشيرة للجمعيات الاهلية، وهو عدد أكبر مما تم تخصيصه العام الماضى والذى كان 3000 تأشيرة.

وتقدم أكثر من 22 ألف مواطن خلال فتح باب التقديم من 7 مارس الماضى، حتى غلقه يوم 20 من نفس الشهر. وطرحت الوزارة المستوى الأول للحج (الخمس نجوم)، ومن مميزاته القرب من ساحة الحرم بقيمة 225 ألف جنيه، أما باقى المستويات فتبدأ الأسعار من 171 ألف للحج الاقتصادى، فضلا عن المستوى الثانى وهو اقتصادى أيضا ولكن بسعر أعلى قليلا حيث يقدر بـ186 ألف جنيه.

وتعمل الوزارة دائما على مراعاة تقديم أفضل خدمات لجميع المستويات، فضلا عن أنها وفرت عيادات فى مقر إقامة الحجاج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

* هل كانت هناك شروط جديدة للتقدم لأداء فريضة الحج هذا العام؟

ــ الوزارة وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

ومن بين الشروط الواجب توافرها أيضا فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ولا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاما، ويشترط وجود محرم شرعى للسيدات أقل من 45 عاما لا يقل عمره عن 18 عاما، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

ولا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوى مما يتطلب علاجهم غسيلا كلويا، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوى أمراض «القلب ــ والأوعية الدموية ــ والتليف الكبدى ــ والأورام»، والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة، ومصابو الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل فى أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

* هل الوزارة تدرب المشرفين على الحجاج خلال فترة الحج؟

ــ فى البداية يتم اختيار المشرفين بكل شفافية ونزاهة، حيث تقدم للاختبارات 500 راغب فى الإشراف لموسم الحج لهذا العام وخضعوا للاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية وخضع من اجتازوا تلك الاختبارات وعددهم 114 مشرفا لهذا البرنامج التدريبى المكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز.

ويشهد هذا الموسم تمثيلا لدار الإفتاء، إضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف والذى يعد استمرارا للاعوام الماضية، حيث جرى استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء الشعائر.

* ما ردك على انتقاد البعض لارتفاع تكاليف الحج هذا العام وبخاصة حج الجمعيات الأهلية؟

ــ فى الحقيقة ارتفاع أسعار الحج هذا العام، كان نتيجة لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، حيث يجرى سداد تكلفة الحج بالعملة الأجنبية والارتفاع ليس على أسعار حج الجمعيات الأهلية فقط، ولكن على جميع الجهات المعنية بتنظيم والإشراف على الحج.

* هل هناك نية لتقسيط تكلفة الحج الفترة المقبلة؟

ــ الوزارة بالفعل تدرس حاليا فكرة تقسيط تكلفة الحج بعد ارتفاع الأسعار أخيرا، لكن لابد أن تكون هناك جهة أو بنك من البنوك مسئول عن عملية التقسيط، ومن الممكن أن يؤدى بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن هذا الدور أو أحد البنوك الوطنية، لكن هذا الأمر يتطلب إنهاء المتقدم للحج الإجراءات الخاصة بذلك خلال فترة اختياره ضمن وفود الحجاج بعد انتهاء القرعة.

* كم تبلغ قيمة المنح والتمويلات الأجنبية التى حصلت عليها الجمعيات الأهلية منذ بداية العام الحالى 2023؟

ــ بداية من 1 يناير من العام الحالى وحتى 31 مايو الماضى، تقدمت 160 جهة مانحة بـ390 منحة أجنبية مقبولة لـ110 جمعيات أهلية فى مصر، بإجمالى أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، فضلا عن تقدم 32 جهة داخلية مانحة بـ62 منحة مقبولة لـ38 جمعية بإجمالى ما يقرب من نصف مليار جنيه، ليكون إجمالى قيمة المنح الداخلية والخارجية المقدمة نحو 2 مليار جنيه و121 مليون جنيه، أما قيمة المنح فى الفترة ذاتها العام الماضى 2022، لم تتعد المليار جنيه فقط، والمنح والمساعدات توجه لخدمات خاصة بالشباب والمرأة وحقوق الإنسان والجوانب الصحية، لأن جميع الجهات المانحة يكون لديها هدف من المنح، والوزارة تراجع المنح وغرضها، كما تتابع الوزارة أوجه الصرف والإنفاق والتأكد من صرف المنحة فى الجهة المحددة لها.

* ما هى أسباب الطفرة الكبيرة فى زيادة مبالغ المنح الخارجية للجمعيات الأهلية أخيرا؟

ــ بالفعل هناك طفرة كبيرة فى المنح الخارجية المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر، نتيجة التشريع الجديد الذى أطلق فى عام 2019، ونتج عنه قفزة كبيرة فى المنح الخارجية لأن هناك منظومة إلكترونية مسجل عليها البيانات جميعها وأصبح هناك شفافية وأصبحت جميع الجهات المانحة مدركة لجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة منها، فضلا عن النقلة النوعية التى أحدثها قانون الجمعيات الأهلية.

* هل هناك مراقبة من وزارة التضامن على عمل الجمعيات الأهلية؟

ــ بالفعل الوزارة تراقب جميع الجمعيات الأهلية وجميع التبرعات الخارجية والداخلية أيضا، والجمعيات لديها تصنيفات عدة منهم الجمعيات التى تأخذ منحا ولديها ترخيص جمع مال وتبرعات وكل تبرع يحصل عليه مراقبة وتقارير بكمية المبلغ المجموع وأيضا متابعة للصرف وهناك جمعية تجمع تبرعات لبناء مستشفى ولذلك لابد من التأكد من توجيه هذا المبلغ لبناء المستشفى، فى النهاية لابد أن يكون هناك أمانة على التبرعات التى يتبرع بها المواطن للجمعية للتأكد من أنه تم صرفها فى الغرض المخصص للمتبرع.

والوزارة هى الجهة المعنية بالمراقبة ولكن يتعاون أيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض اللجان المشتركة وجميع الأجهزة الرقابية.

* كيف لجمعية تطلب التبرعات وفى الوقت ذاته لديها أموال لعمل إعلانات ضخمة من خلال التليفزيون؟

ــ طبيعى جدا لأنه لابد من التسويق للخدمات التى تقوم بها الجمعية ولابد من الإعلان ولكن طبقا للقانون يجب ألا يزيد حجم المصروفات للحملات الإعلانية والإدارية عن 20% من قيمة التبرعات التى تلقتها، وفى حال المخالفة يتم وقف ترخيص جمع المال ويتم استرداد المبالغ الزيادة فى المصروفات.

* ما مصير الجمعيات الأهلية التى لم توفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد الذى تم إقراره أخيرا؟

ــ الوزارة بدأت فعليا فى حصر جميع الجمعيات الأهلية التى لم تقدم أوراقها وتوفق وضعها القانونى. وهناك العديد من الجمعيات المتوقفة منذ سنوات طويلة ويبلغ عددها أكثر من ١٢ ألف جمعية، وسيجرى حل جميع الجمعيات الأهلية التى لم توفق أوضاعها عن طريق قرار قضائى، لان الدستور يحظر حل أى جمعية إلا بحكم قضائى.

الدولة مدت يدها لكل الجمعيات الأهلية، وطلبنا قبل انتهاء المدة أن تقدم الجمعيات طلبا عن طريق المنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاعها وبعد ذلك تقوم بالاجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وبالرغم من ذلك لم تستجب بعض الجمعيات، لأن كل جمعية لم توفق أوضاعها ليس لديها رغبة فى الاستمرار، رغم أن الدولة أعطت أطول مدة لتوفيق الأوضاع فى تاريخ العمل الأهلى.