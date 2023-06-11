تعليم الأقصر يطرح مبادرة جديدة لمناهضة عمالة الأطفال

أدار الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ندوة تفاعلية مع رواد مدارس التعليم المجتمعي بقصر ثقافة الأقصر لمناقشة وطرح أفكار فعاليات تنفذ داخل المدارس تناقش قضية عمالة الأطفال ومخاطرها وما تجلبه من ضرر على المجتمع.

حضر اللقاء إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وريمون إسحق شحاتة المتابع الميداني لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) بمحافظة الأقصر، وعبد القوي محمد الطاهر مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ونفيسة عبد الرحيم مدير قصر ثقافة الأقصر.

وقال خالد خلال، إن للطفولة حقوقا كثيرة يجب أن تصان، أبرزها حقه في أن يعيش طفولة سوية، ما بين تعليم وترفيه وممارسة للرياضة، أما أن يفني طفولته في العمالة بسن مبكرة فهذه فهنا تكمن الكارثة.

واستطرد أنه بدورنا في توعية المجتمع، فقد توجب علينا إقامة فعاليات داخل مدارسنا تدعم هذه القضية، لذا نفتح باب المناقشة لسماع مقترحاتكم.

وتمثلت المقترحات في إقامة مسرح تفاعلي لمناقشة القضية عرضها في أوساط الشرائح العمرية المتقدمة، وكذلك استخدام مسرح العرائس للمراحل العمرية المبكرة، العروض الفنية، عرض أفلام كرتونية تنقل تجارب إيجابية لأطفال اهتموا بالتعليم وعاشوا طفولة سوية، وأخرى سلبية تبرز الحياة المؤلمة التي يعيشها الطفل العامل، وإقامة مناظرات والتي تتمثل في حلقات نقاشية للموضوع ذاته.

جاء ذلك بعد عرض الأضرار المترتبة على عمالة الأطفال والتي تلحق بالأسرة والمجتمع، فضلا عن الآثار النفسية التي تترسب في نفسية الطفل نفسه.