ينطلق في السابعة مساء اليوم، مُسلسل "صاحب السعادة" على قناة "MBC مصر"، والذي تدور أحداثه حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره الفنان عادل إمام، الذي ينصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة، بينما زوجته ووالدة أبنائه الخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في محل سكنهم القديم.. مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.

يشارك في بطولة المسلسل، الفنانين خالد زكي، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، وتارا عماد، وعدد من الوجوه الشابّة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا، ولطفي لبيب، ومادلين طبر، وآخرين.

المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.