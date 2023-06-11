جوارديولا: التتويج بدوري الأبطال يساوي 5 ألقاب بريميرليج

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أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ.

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز على نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأوليمبي، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية: «هذه البطولة لا تعلم تفاصيلها إيدرسون أنقذنا في مباراة اليوم، سابقًا وفي كل مرة يحدث سيناريو مختلف».

وأضاف: «أنت تحتاج إلى الحظ في بعض الأحيان، هذه البطولة كأنها قطعة نقدية، ولكن أعتقد أننا نستحق هذه البطولة مُنذ بداية الموسم».

وتابع مدرب السيتي: «أنا معلم وسيد في تحقيق البريميرليج، ولكن دوري الأبطال بطولة صعبة للغاية، وهذا اللقب يساوي 5 ألقاب بريميرليج».

وواصل: «الآن سيكون الحديث أننا عباقرة بعد أن حققنا لقب دوري الأبطال»

وعلق جوارديولا على انضمام لاعبيه إلى المنتخبات الوطنية عقب المباراة، قائلا: «لا أعلم كيف يفكرون اليويفا، اللاعبين الآن سيذهبون لـ منتخباتهم، أنا كمدرب أشعر بـ الإرهاق فكيف تظن اللاعبين؟ عليهم اعطاء وقت راحة لـ اللاعبين بعد موسم مرهق».