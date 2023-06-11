الإعدام شنقا والسجن المؤبد للمتهمين بقتل كهربائي في أبو طاحون بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في قضية اتهام 3 اشخاص بقتل كهربائي رفض خطوبة ابنته، وذلك بعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالثة في نفس القضية بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل زوج المتهمة بعدما رفض خطوبة ابنته لأحد المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إطلاق خرطوش ومقتل شاب في قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو حسن م، 43 عامًا، كهربائي، مقيم في قرية كفر النمر التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، جراء إصابته بطلق خرطوش، وذلك أمام عزبة حنا في طريق قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: محمود ع أ، 35 عامًا، جزار، ونجل شقيقته، بسبب رفض المجني عليه خطبة ابنته للمتهم الثاني، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.