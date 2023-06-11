قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر الثلاثاء المقبل، بمنخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن المنخفض الجوي يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وفرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

ونوهت أن الصحراء الغربية ووسط الصعيد وشمال الصعيد أكثر المحافظات تأثرًا بالمنخفض الخماسيني، الثلاثاء، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية قد تتأثر بالمنخفض ولكن بشدة أقل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى تحديد الهيئة لشدة الحالة والمناطق المتأثرة بشكل أدق في الأيام المقبلة، معلنة تحسن الطقس وعودة الأجواء للاستقرار مرة أخرى اعتبارًا من الأربعاء، وحتى نهاية الأسبوع.

وذكرت أن الأجواء مستقرة على أغلب المحافظات الجمهورية، خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، قائلة إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية مثل هذا الوقت من العام على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة، بينما تسجل على جنوب الصعيد 39 – 40 درجة، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تمامًا ليلًا، خاصة ساعات الليل المتأخر والأولى من الصباح الباكر.