ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن قوات الدعم السريع أجبرت موظفيها في السودان على عمل مقطع فيديو دعائي لصالحها.

وبحسب المنظمة تم إيقاف قافلة أطباء بلا حدود بينما كانت تغادر مستودعا، "وطلبت منا قوات الدعم السريع الإدلاء ببيان أمام الكاميرا عن طريقة تعامل قوات الدعم السريع في القضية وتم إجبارنا على عمل ذلك، حتى يتم السماح لقافلتنا بمواصلة رحلتها".

يذكر أن قوات الدعم السريع هي مجموعة شبه عسكرية مؤلفة من ميليشيات تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، وتقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل.

وأطلقت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا أمس الجمعة يظهر رجلا بالزي العسكري إلى جانب مجموعة من أفراد منظمة أطباء بلا حدود. ويسأل الرجل بحسب الترجمة "هل تعرضتم لأعمال غير شرعية أو ابتزاز أو تهديدات أو عنف من قبل أفراد قوات الدعم السريع؟".

وأجاب أحد أفراد الطاقم بأنه يتم احترام القوانين الإنسانية وأنهم قادرون على العمل دون تدخل من أي طرف.

ورغم ذلك شكت منظمة أطباء بلا حدود وموظفون آخرون في منظمات مساعدات مرارا من النهب والهجمات منذ اندلع الصراع.

وذكرت المنظمة أن "فرق أطباء بلا حدود أجابت على الأسئلة مؤكدة التزام منظمة أطباء بلا حدود بالمبادئ الإنسانية: لسنا متحالفين مع أي من أطراف الصراع وغرضنا الوحيد هو دعم السكان المتضررين جراء العنف ممن يحتاجون المساعدة الطبية. لا بد ألا يتم استخدام المساعدة الإنسانية الضرورية كأداة".

وبحلول أوائل يونيو، وقع 48 هجوما مؤكدا على العاملين بمجال الصحة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي نفس الفترة، لقي 780 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 5800 آخرون، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن بيانات وزارة الصحة.

واندلعت معارك في السودان في منتصف أبريل بين أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما. ويقود الجنرالان الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 46 مليون نسمة منذ الانقلاب العسكري المشترك في عام 2021.

وأسفر الصراع عن نزوح حوالي 6ر1 مليون شخص.

وبعد انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات، وافق الطرفان المتصارعان على القيام بمحاولة جديدة لفرض وقف لإطلاق النار اليوم لمدة 24 ساعة، اعتبارا من السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة الخرطوم بأن الوضع في الخرطوم هاديء إلى حد كبير، بعد سماع دوي صواريخ مضادة للطائرات في الساعات الأولى من الصباح.