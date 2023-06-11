جوندوجان يعلق على تتويج مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أبدى الألماني إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب سيتي على إنتر ميلان الإيطالي 1 / صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب "ستاد أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية.

وقال جوندوجان في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "إنها مثل قصة أسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل".

وأضاف: "لقد أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد صنع الفارق".

وتابع اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية والذي خسر نهائي عام 2013 مع فريق بوروسيا دورتموند ونهائي 2021 مع سيتي: "إنه شرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق، وأن أكون جزء من الفريق الذي يقوده بيب جوارديولا".