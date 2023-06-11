الإكوادور: الاشتراكيون يختارون محامية محافظة اجتماعيا كمرشحة رئاسية

اختار الحزب الاشتراكي في الإكوادور، وهو حزب المعارضة الرئيسي، محامية محافظة اجتماعيا لتكون مرشحته في الانتخابات المقبلة، مما يضعها بين المرشحين للفوز بمنصب الرئيس المقبل للبلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن المحامية لويزا جونزاليس، 45 عاما، هي شخصية مقربة من الرئيس السابق رافائيل كوريا، وستمثل حزب ثورة المواطنين في الانتخابات المقررة في 20 أغسطس المقبل.

وكانت المرشحة من أعضاء الجمعية الوطنية حتى حلها الشهر الماضي.

وكانت جونزاليس قد تعهدت في خطاب لها أمام أعضاء الحزب، بخفض معدل الجريمة المرتفع في البلاد، وتعزيز السياحة ومعالجة مسألة عدم المساواة.

وتتبع جونزاليس التيار اليساري – شأنها شأن كوريا - في الأمور الاقتصادية، ولكنها محافظة في العديد من القضايا الاجتماعية، وتعارض السماح لضحايا الاغتصاب بالإجهاض.